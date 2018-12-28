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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Бизнесмена приговорили почти к пяти годам колонии за контрабанду алкоголя

Гендиректора холдинга "Форум" Дмитрия Михальченко приговорили к четырем годам семи месяцам колонии общего режима.

Это решение вынес в пятницу, 28 декабря, Басманный суд Москвы, сообщает РИА Новости.

В Ватикане впервые вынесли приговор за отмывание денег

Кроме того, сроки получили также его заместитель Борис Коревский (5 лет колонии общего режима) и предприниматель Алексей Мищенко (3 года условно).

По данным следствия, Михальченко организовал контрабанду дорогих вин и элитных алкогольных напитков из Евросоюза в 2015 году. В Россию продукция нелегально переправлялась в контейнерах.

Ущерб от этой деятельности составил более 18 млн рублей. По словам Михальченко, он его уже возместил.

Происшествия Правосудие Суд Судебная власть Суды общей юрисдикции Басманный суд Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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