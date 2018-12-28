Бизнесмена приговорили почти к пяти годам колонии за контрабанду алкоголя

Гендиректора холдинга "Форум" Дмитрия Михальченко приговорили к четырем годам семи месяцам колонии общего режима.

Это решение вынес в пятницу, 28 декабря, Басманный суд Москвы, сообщает РИА Новости.

Кроме того, сроки получили также его заместитель Борис Коревский (5 лет колонии общего режима) и предприниматель Алексей Мищенко (3 года условно).

По данным следствия, Михальченко организовал контрабанду дорогих вин и элитных алкогольных напитков из Евросоюза в 2015 году. В Россию продукция нелегально переправлялась в контейнерах.

Ущерб от этой деятельности составил более 18 млн рублей. По словам Михальченко, он его уже возместил.