Экс-мэра под Костромой отдали под суд за приемку недостроя

Бывший глава города Солигалича предстанет перед судом по делу о превышении полномочий. Экс-чиновника обвиняют в незаконной приемке недостроенного дома для переселенцев, сообщает прокуратура Костромской области.

По версии следствия, в 2016-2017 годах чиновник подписал акты выполненных работ при приемке в эксплуатацию многоквартирного дома. В здание должны были переехать обитатели старого фонда по муниципальной программе переселения из аварийного жилья.

- Заведомо зная, что работы по строительству многоквартирного жилого дома выполнены не в полном объеме и не соответствуют проектной документации, он принял и подписал акты о приемке выполненных работ, - сообщили в СК.

На основании подписанных чиновником документов из бюджета городу подрядчику перечислили более 15 миллионов рублей за невыполненные работы.

Как рассказала представитель облпрокуратуры Наталья Шумская-Сколдинова, 39 миллионов рублей в бюджет Солигалича поступили из областного бюджета и бюджета фонда содействия реформированию ЖКХ. На эти деньги власти города должны были возвести 37-квартирный дом для переселенцев. Однако подрядчик потратил полученные бюджетные деньги на другие нужды. Контракт с ним пришлось расторгнуть, а строительство дома завершать силами другой подрядной организации с привлечением дополнительных средств.

На основании материалов регионального УФСБ против бывшего главы Солигалича возбудили дело по части 2 статьи 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления".

Как уточнила представитель регионального СУ СК РФ Ольга Вакурова, администрация Солигалича направила в суд гражданский иск к обвиняемому о возмещении материального ущерба. Ради обеспечения иска по ходатайству следователя на принадлежащую экс-чиновнику недвижимость в Солигаличе и Костроме, а также на автомашину наложен арест.

Дело передано на рассмотрение в суд. Бывшему чиновнику грозит до семи лет заключения.