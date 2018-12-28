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28.12.2018 12:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Экс-мэра под Костромой отдали под суд за приемку недостроя

Текст: Анна Скудаева (Кострома)
Бывший глава города Солигалича предстанет перед судом по делу о превышении полномочий. Экс-чиновника обвиняют в незаконной приемке недостроенного дома для переселенцев, сообщает прокуратура Костромской области.
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По версии следствия, в 2016-2017 годах чиновник подписал акты выполненных работ при приемке в эксплуатацию многоквартирного дома. В здание должны были переехать обитатели старого фонда по муниципальной программе переселения из аварийного жилья.

- Заведомо зная, что работы по строительству многоквартирного жилого дома выполнены не в полном объеме и не соответствуют проектной документации, он принял и подписал акты о приемке выполненных работ, - сообщили в СК.

На основании подписанных чиновником документов из бюджета городу подрядчику перечислили более 15 миллионов рублей за невыполненные работы.

Как рассказала представитель облпрокуратуры Наталья Шумская-Сколдинова, 39 миллионов рублей в бюджет Солигалича поступили из областного бюджета и бюджета фонда содействия реформированию ЖКХ. На эти деньги власти города должны были возвести 37-квартирный дом для переселенцев. Однако подрядчик потратил полученные бюджетные деньги на другие нужды. Контракт с ним пришлось расторгнуть, а строительство дома завершать силами другой подрядной организации с привлечением дополнительных средств.

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На основании материалов регионального УФСБ против бывшего главы Солигалича возбудили дело по части 2 статьи 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления".

Как уточнила представитель регионального СУ СК РФ Ольга Вакурова, администрация Солигалича направила в суд гражданский иск к обвиняемому о возмещении материального ущерба. Ради обеспечения иска по ходатайству следователя на принадлежащую экс-чиновнику недвижимость в Солигаличе и Костроме, а также на автомашину наложен арест.

Дело передано на рассмотрение в суд. Бывшему чиновнику грозит до семи лет заключения.

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