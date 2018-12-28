Конькобежец Кулижников выступил с лучшим результатом сезона в мире

Российский конькобежец Павел Кулижников установил лучший результат сезона в мире на дистанции 500 метров. Это произошло в Коломне на турнире памяти выдающегося советского конструктора Бориса Шавырина, большую часть жизни работавшего в подмосковном городе.

Кулижников преодолел дистанцию за 34,40 секунды, что стало лучшим результатом текущего сезона в мире на данной дистанции. Стоит отметить, что предыдущее достижение сезона принадлежало также Павлу - на этапе Кубка мира в Херенвене он пробежал 500 метров за 34,49 секунды.

Второе место занял Виктор Муштаков, отставший от Кулижникова на 0,56 секунды. Замкнул тройку Руслан Мурашов - его отставание составило 0,57 секунды.

Также состоялся забег на 500 метров у женщин, там первенствовала Ольга Фаткулина с результатом 37,84 секунды. Второй стала Ангелина Голикова, а третьей Дарья Качанова.

Зато Качанова одержала победу на километровой дистанции, забег на которую тоже прошел в пятницу. Голикова пришла к финишу второй, Фаткулина - третьей. А у мужчин на 1000 метрах первенствовал также Кулижников.