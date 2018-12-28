На ВДНХ вернулись часы из прошлого

На территории ВДНХ появился один из главных символов Нового года, который украшал выставку еще в 1950-1960 годы - уличные часы. Их воссоздали по архивным фотографиям и чертежам, сумев повторить в том числе фигурные кронштейны для крепления к опорам освещения.

Всего произведено 20 новых часов, увидеть их можно на Центральной аллее - рядом с фонтаном "Дружба народов", катками "Цветник" и "Ракета", а также на Большой прогулочной аллее.

"В исторический дизайн часов были добавлены новые элементы, использованы современные материалы, а также усовершенствован механизм: часы способны выдержать сильные морозы, имеют вечернюю подсветку и синхронизируются по GPS и ГЛОНАСС, что обеспечивает бесперебойную работу в течение долгого времени даже при отключении электричества", - рассказали в пресс-службе выставки.

По новым часам посетители ВДНХ смогут встретить Новый год - в ночь на 1 января выставка станет одой из главных площадок празднования. Там будут работать катки, пройдут выступления музыкантов, парад Дедов Морозов, командные игры, флешмобы, фейерверк и многое другое.