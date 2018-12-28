Собянин открыл новый автовокзал на севере Москвы

В Москве открылся новый автовокзал. Имя ему - "Северные ворота". Сейчас здесь останавливаются пригородные и городские автобусы, а в следующем году отсюда запустят международные рейсы в Финляндию, Беларусь, Украину, Молдавию и страны Прибалтики.

Как отметил мэр столицы Сергей Собянин, вокзал станет частью крупного транспортно-пересадочного узла "Ховрино". Отсюда пассажиры смогут пересесть на одноименную станцию метро, городские и пригородные автобусы. Международные рейсы запустят ориентировочно в феврале-марте будущего года.

Скоро здесь появится и новая железнодорожная платформа. Как ожидается, полностью ТПУ сформируется в 2020 году. "Очень важно не только построить станцию метро, но и обеспечить связь с другими видами транспорта, - пояснил Собянин. - Мы открыли переход через железнодорожные пути, который просили построить жители Западного Дегунино. Чтобы добраться до метро, им приходилось идти около трех километров".

Строительство вокзала, напомним, стартовало в начале уходящего года. Четырехэтажное здание с залом ожидания, кассами, медпунктом и фудкортом возведено над северным вестибюлем станции метро "Ховрино".