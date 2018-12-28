Новости

Сирийская армия заняла город Манбидж 19:43
В Севастополе ФСБ нашла подпольную оружейную мастерскую 19:43
Тариф на эвакуацию автомобилей вырастет в Москве 19:42
За ложную экспертизу при госзакупках ввели уголовную ответственность 19:34
Где москвичи смогут сдать кровь в новогодние праздники 19:30
СМИ: Американская военная база в Сеуле страдает от нашествия кошек 19:19
Новый военно-транспортный самолет РФ вырулил на взлетную полосу 19:17
ФТС перевыполнила годовое задание по наполнению госбюджета 19:15
Путин выразил соболезнования в связи с кончиной хоккеиста Евгения Зимина 19:11
Минфин увеличил на 10 миллиардов долларов лимит ответственности ЭКСАР 19:11
Более 1700 секретных банковских счетов нашли у главы Samsung Electronics 19:04
Одобрены изменения в закон о дальневосточном гектаре 19:00
В Самаре инспектора ФСИН обвинили в покушении на мошенничестве 18:59
В Москве неизвестные избили битой рэпера Птаху 18:54
Как правильно вести себя в местах массового скопления людей 18:52
В МГУ открыто новое здание московской антидопинговой лаборатории 18:43
Глава МИД Австрии осудила Украину за отказ в аккредитации журналистам 18:40
Видео: Борис Гребенщиков оригинально поздравил поклонников с Новым годом 18:29
В Чехии налетчик захватил в заложники клиентов банка 18:26
В Карелии в ДТП погиб четырехлетний ребенок 18:21
И.о. начальника мордовской колонии стал фигурантом дела о рабском труде 18:18
"Желтые жилеты" попытались прорваться в резиденцию Макрона 18:12
Не менее 17 человек пострадали при пожаре в доме престарелых в Италии 18:10
От рака умер писатель Амос Оз 18:10
Бизнесмена приговорили почти к пяти годам колонии за контрабанду алкоголя 17:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Гиперзвук и секретные подлодки: чем удивила "оборонка" в 2018 году
Гиперзвук и секретные подлодки: чем удивила "оборонка" в 2018 году
Чему нас научил 2018 год
Чему нас научил 2018 год
Какие законы помогут нам жить в новом году
Какие законы помогут нам жить в новом году
28.12.2018 19:42
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Тариф на эвакуацию автомобилей вырастет в Москве

Текст: Сергей Бабкин
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Тарифы на эвакуацию неправильно припаркованных автомобилей в столице вырастут с 1 января 2019 года, сообщает ГКУ "Администратор московского парковочного пространства". Также вырастет стоимость хранения на спецстоянке.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
В Москве удвоят штраф за неоплаченную парковку

Для машин категорий А (мотоциклы, квадроциклы и т.п.) и В (с мощностью до 80 л.с.) эвакуация на штрафстоянку подорожает с 3 до 3,2 тысячи рублей. А стоимость суток хранения для этих же авто и мотоциклов поднимется с 500 до 520 рублей. Для категории В с двигателем от 80 до 250 "лошадей" эвакуация подорожает с 5 до 5,2 тысячи рублей. Более мощные легковушки будут эвакуировать за 7,4 тысячи рублей. Грузовики и машины с нестандартными габаритами "зеленые" эвакуаторы увезут за 49,2 тысячи рублей.

Не изменится стоимость суток на штрафстоянке для машин категорий B и D с массой до 3,5 тонн - 1000 рублей. Для водителей более тяжелых грузовиков категории D и авто категорий C и Е (как и для "негабаритных" машин) сутки хранения подорожают с 2 до 2,2 тысячи рублей.

Эти изменения в АМПП объяснили инфляцией (действующие тарифы были установлены в 2013 году), а также подорожанием топлива и обслуживания эвакуаторов.

При этом 25-процентная скидка для водителей, которые оплачивают эвакуацию и хранение в течение 60 дней после получения машины, сохранится. Этим послаблением пользуются 90 процентов водителей. При этом официальные жалобы на эвакуацию машин подают менее 1 процента водителей.

Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Платные парковки в Москве и Подмосковье
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Сирийская армия заняла город Манбидж
Путин подписал закон о штрафах за вовлечение детей в незаконные митинги
Путин подписал закон об упрощенном получении российского гражданства
В Крыму ограждение на границе с Украиной назвали защитой от пакостей
ЦБ спрогнозировал рост инфляции до 5,5% в начале года