Тариф на эвакуацию автомобилей вырастет в Москве

Тарифы на эвакуацию неправильно припаркованных автомобилей в столице вырастут с 1 января 2019 года, сообщает ГКУ "Администратор московского парковочного пространства". Также вырастет стоимость хранения на спецстоянке.

Для машин категорий А (мотоциклы, квадроциклы и т.п.) и В (с мощностью до 80 л.с.) эвакуация на штрафстоянку подорожает с 3 до 3,2 тысячи рублей. А стоимость суток хранения для этих же авто и мотоциклов поднимется с 500 до 520 рублей. Для категории В с двигателем от 80 до 250 "лошадей" эвакуация подорожает с 5 до 5,2 тысячи рублей. Более мощные легковушки будут эвакуировать за 7,4 тысячи рублей. Грузовики и машины с нестандартными габаритами "зеленые" эвакуаторы увезут за 49,2 тысячи рублей.

Не изменится стоимость суток на штрафстоянке для машин категорий B и D с массой до 3,5 тонн - 1000 рублей. Для водителей более тяжелых грузовиков категории D и авто категорий C и Е (как и для "негабаритных" машин) сутки хранения подорожают с 2 до 2,2 тысячи рублей.

Эти изменения в АМПП объяснили инфляцией (действующие тарифы были установлены в 2013 году), а также подорожанием топлива и обслуживания эвакуаторов.

При этом 25-процентная скидка для водителей, которые оплачивают эвакуацию и хранение в течение 60 дней после получения машины, сохранится. Этим послаблением пользуются 90 процентов водителей. При этом официальные жалобы на эвакуацию машин подают менее 1 процента водителей.