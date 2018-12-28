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28.12.2018 20:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В центре Москвы введут особый режим на Новый год

Текст: Сергей Бабкин

Во время новогодних праздников в центре Москвы будет введен особый режим безопасности. На всех массовых мероприятиях власти запретят продажу алкоголя, всех посетителей пропустят через металлодетекторы.

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Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции, режим будет действовать во время новогодних каникул на Тверской, Варварке, в парке "Зарядье", на Манежной и Красной площадях, а также на площади Революции. Основных КПП будет девять. Рамки, в частности, поставят на Тверской со стороны Пушкинской площади, на Большой Дмитровке у метро "Охотный ряд", в Театральном проезде, на площади Революции, на улицах Никольской, Варварке, Моховой и площади Васильевский Спуск у храма Василия Блаженного.

Эти и другие улицы на время новогодних гуляний перекроют. Там будут дежурить эвакуаторы и кинологи с собаками. Полицейские проверят не только главные улицы, но и здания, где давно никто не живет. Усиленные наряды правоохранительных органов сконцентрируют на вокзалах и в аэропортах.

Власти столицы также напомнили, что на массовые гуляния нельзя приносить свою пиротехнику. Алкоголь в многолюдных местах будут продавать только в барах и ресторанах.

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Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Новый год
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