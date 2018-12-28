В МГУ открыто новое здание московской антидопинговой лаборатории

В МГУ состоялось торжественное открытие нового здания московской антидопинговой лаборатории. На событии присутствовал ректор МГУ Виктор Садовничий.

"Нами получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Лаборатория получила юридическое основание работать, но по ней остается еще очень много вопросов, - приводит слова Садовничего ТАСС. - Говоря об инфраструктуре, могу сказать, что наша лаборатория - одна из самых мощных. Но речь не идет о количестве тестирований, я говорю об инфраструктуре".

Он подчеркнул, что МГУ взаимодействует со Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) и Министерством спорта РФ, создание лаборатории в главном университете России было одобрено ВАДА. Садовничий заметил, что полное восстановление московской лаборатории зависит от выполнения Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) ряда мероприятий.

Решение о выделении под лабораторию нового здания в непосредственной близости от МГУ было принято в 2017 году. А в декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий лаборатории проводить уставную деятельность.