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28.12.2018 18:43
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

В МГУ открыто новое здание московской антидопинговой лаборатории

Текст: Данила Жиляев

В МГУ состоялось торжественное открытие нового здания московской антидопинговой лаборатории. На событии присутствовал ректор МГУ Виктор Садовничий.

Фото: Константин Завражин/РГ
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"Нами получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Лаборатория получила юридическое основание работать, но по ней остается еще очень много вопросов, - приводит слова Садовничего ТАСС. - Говоря об инфраструктуре, могу сказать, что наша лаборатория - одна из самых мощных. Но речь не идет о количестве тестирований, я говорю об инфраструктуре".

Он подчеркнул, что МГУ взаимодействует со Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) и Министерством спорта РФ, создание лаборатории в главном университете России было одобрено ВАДА. Садовничий заметил, что полное восстановление московской лаборатории зависит от выполнения Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) ряда мероприятий.

Решение о выделении под лабораторию нового здания в непосредственной близости от МГУ было принято в 2017 году. А в декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий лаборатории проводить уставную деятельность.

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