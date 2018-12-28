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28.12.2018 13:04
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В новогоднюю ночь начнется потепление

Текст: Ирина Жандарова
Погода в новогоднюю ночь в этом году будет лучше, чем в прошлом, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на конференции в "Российской газете".
Фото: Сергей Куксин/ РГ Фото: Сергей Куксин/ РГ
Фото: Сергей Куксин/ РГ
Фото: Сергей Куксин/ РГ
Вильфанд рассказал, какой погодой запомнится 2018 год

Он напомнил, что в прошлом году в новогоднюю ночь было от - 1 до +2 градусов с дождем. Снег лег только к Рождеству.

В этом году в Центральной России нет недостатка снега. Сугробы стремятся к отметке 30 сантиметров, а кое-где превышают ее.

В Москве новогодняя ночь начнется с -10 градусов, а к утру потеплеет до - 5 градусов. В первый день года будет 3-8 градусов мороза. А ко второму января потеплеет до 1-6 градусов мороза.

Общество Ежедневник Погода Наука и образование Гидрометцентр РФ Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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