В новогоднюю ночь начнется потепление

Погода в новогоднюю ночь в этом году будет лучше, чем в прошлом, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на конференции в "Российской газете".

Он напомнил, что в прошлом году в новогоднюю ночь было от - 1 до +2 градусов с дождем. Снег лег только к Рождеству.

В этом году в Центральной России нет недостатка снега. Сугробы стремятся к отметке 30 сантиметров, а кое-где превышают ее.

В Москве новогодняя ночь начнется с -10 градусов, а к утру потеплеет до - 5 градусов. В первый день года будет 3-8 градусов мороза. А ко второму января потеплеет до 1-6 градусов мороза.