В новогоднюю ночь в столице будет погода со снегом и морозцем. Если в полночь прогнозируется -10 градусов, то к утру потеплеет до -5, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд на пресс-конференции в медиацентре "Российской газеты".

В первый день года ожидается от 3 до 8 градусов мороза, ко 2 января потеплеет до -1...-6 градусов.

Погода в эту новогоднюю ночь будет лучше, чем в прежнюю, отметил Вильфанд, когда было от -1 до +2 градусов с дождем. Снег лег только к Рождеству. В этом году в Центре России нет недостатка снега. Сугробы стремятся к отметке 30 см, а кое-где превышают ее.

В Северо-Западном округе погода на Новый год будет с ветром и снегом (в некоторых местах - с мокрым снегом). Температура в Коми ожидается в 5-10 градусов мороза, что очень тепло для этого региона. В Санкт-Петербурге - 4-6 градусов мороза, днем от 0 до -2. Также пройдет снег.

В Приволжском округе будет 15-17 градусов мороза ночью, в Башкирии и Татарстане до -20 градусов, днем заметно теплее - от 6 до 9 градусов ниже нуля.

На юге погода плюсовая, но неблагоприятная: дождь, снег, усилится ветер.

"На Урале хорошая зимняя погода, 18-23 градуса мороза", - сообщил Вильфанд. Днем мороз ослабнет несущественно, до -14...-18 градусов.

В Сибири температурный фонд от 15 до 20 градусов мороза. Днем потеплеет до 10-12 ниже нуля. В новогоднюю ночь в Якутске будет 35-40 градусов мороза.

Для любителей горных лыж хорошие условия для катания на Северном Кавказе. В Архызе высота снега 66 см, в Теберде 26 см, на Дамбае 80 см, на Чегете 87 см. Хорошие условия в Красной Поляне, где недавно выпал снег.