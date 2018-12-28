Во Внуково прилетел пассажир с чемоданом крокодилов

Россиянина остановили в аэропорту Внуково с чемоданом крокодилов и тарантулов.

Как сообщило РИА Новости со ссылкой на Федеральную таможенную службу, мужчина прилетел в Москву из мексиканского Канкуна. У него в чемодане во время досмотра нашли змею, двух тарантулов, четырех скорпионов и 30 маленьких крокодилов. Мужчина сообщил таможенникам, что купил живность в подарок родственникам.

Все эти виды, скорее всего, подпадают под защиту Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. Таможенники назначили экспертизу.

В зависимости от результатов россиянина могут привлечь к уголовной или административной ответственности.