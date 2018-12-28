Циклон оставил без света жителей Сахалина

Циклон, обрушившийся на Сахалинскую область в ночь с 27 на 28 декабря, повредил 17 линий электропередачи напряжением 6-10 кВ.

Без света остались жители сел Восточное Макаровского района, Елочки Южно-Сахалинска и Усково Тымовского района. Частично электроснабжение нарушилось в городе Углегорске, селах Яблочное Холмского района, Ключи и Дальнее Южно-Сахалинска, Ударное, Ольшанка, Поречье и Орлово Углегорского района, Рощино Смирныховского района.

"Предприятия жизнеобеспечения и социально-значимые объекты обеспечиваются электроэнергией от дизель-генераторов", - отмечают в пресс-службе ПАО "Сахалинэнерго".

К 11:00 по местному времени электричество удалось вернуть в семь сел: Ольшанка, Поречье, Орлово, Рощино, Елочки, Дальнее и Ключи. В остальных населенных пункта продолжаются восстановительные работы. Задействованы 11 оперативно-выездных бригад энергетиков и 11 единиц техники.

На время циклона в "Сахалинэнерго" установили круглосуточное дежурство.