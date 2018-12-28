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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Посетители хабаровского кафе подхватили кишечную инфекцию

Текст: Юлия Гарднер

Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю проводит эпидемиологическое расследование после отравления посетителей кафе "Сациви" в региональном центре. Острую кишечную инфекцию у них вызвало употребление приготовленной в заведении еды.

В Дагестане число отравившихся в кафе выросло до 64 человек

"На пищеблоке были выявлены нарушения санитарных требований по соблюдению технологии приготовления и условий хранения готовых блюд, по соблюдению персоналом правил личной гигиены", - сообщает ведомство.

Для исследования отобраны пробы питьевой воды и пищевых продуктов, смывы. Взяты анализы у работников общепита.

Кафе временно закрыто.

По факту отравления следственный комитет проводит проверку, во время которой будет дана оценка действиям или бездействию персонала кафе.

Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Хабаровск
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