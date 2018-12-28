Посетители хабаровского кафе подхватили кишечную инфекцию

Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю проводит эпидемиологическое расследование после отравления посетителей кафе "Сациви" в региональном центре. Острую кишечную инфекцию у них вызвало употребление приготовленной в заведении еды.

"На пищеблоке были выявлены нарушения санитарных требований по соблюдению технологии приготовления и условий хранения готовых блюд, по соблюдению персоналом правил личной гигиены", - сообщает ведомство.

Для исследования отобраны пробы питьевой воды и пищевых продуктов, смывы. Взяты анализы у работников общепита.

Кафе временно закрыто.

По факту отравления следственный комитет проводит проверку, во время которой будет дана оценка действиям или бездействию персонала кафе.