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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пожар произошел в забайкальской школе во время новогоднего праздника

Текст: Юлия Гарднер

Пожар произошел в школе № 51 в городе Шилка Забайкальского края.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧC по Челябинской области
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Возгорание возникло в одном из кабинетов на третьем этаже. К счастью, в это время занятия уже не велись - ученики ушли на новогодние каникулы. Однако на первом этаже школы проводили новогоднее мероприятие.

"70 детей, 28 учителей и сотрудников учреждения эвакуировались при первых звуках, издаваемых сработавшей системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре", - сообщает региональное ГУ МЧС.

Прибывшие на место брандмейстеры быстро справились с огнем, который повредил 30 "квадратов" кабинета, но не задел соседние помещения.

Причина пожара выясняется.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край
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