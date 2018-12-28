Пожар произошел в забайкальской школе во время новогоднего праздника

Пожар произошел в школе № 51 в городе Шилка Забайкальского края.

Возгорание возникло в одном из кабинетов на третьем этаже. К счастью, в это время занятия уже не велись - ученики ушли на новогодние каникулы. Однако на первом этаже школы проводили новогоднее мероприятие.

"70 детей, 28 учителей и сотрудников учреждения эвакуировались при первых звуках, издаваемых сработавшей системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре", - сообщает региональное ГУ МЧС.

Прибывшие на место брандмейстеры быстро справились с огнем, который повредил 30 "квадратов" кабинета, но не задел соседние помещения.

Причина пожара выясняется.