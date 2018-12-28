На Байкале тряхнуло полуостров Святой нос

Землетрясение магнитудой 3,8 произошло в Баргузинском районе Республики Бурятия накануне вечером. Подземный толчок силой три-четыре балла ощутили жители сел Баргузин и Суво.

На сайте Байкальского филиала единой геофизической службы РАН сообщается, что сейсмособытие было зафиксировано вблизи самого крупного на Байкале полуострова Святой нос, на широте 53.54 и долготе 109.12.

"Эпицентр находился в 10,7 километра севернее населенного пункта Макаринино", - добавляют в пресс-службе регионального главка МЧС.

Отмечается, что повреждений после осмотра жилых зданий и социально-значимых объектов не обнаружено. Объекты ЖКХ и энергетики работают в штатном режиме. Автомобильное движение не нарушено.