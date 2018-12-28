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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Хабаровском крае снегоход пропавшего охотника нашли на дне реки

Текст: Юлия Гарднер

Спасатели обнаружили снегоход утонувшего охотника во время поисков на реке Гур в Комсомольском районе. Увидели его с помощью подводной видеокамеры, сообщает пресс-служба Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

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- Он весь "оброс" льдом - с виду это просто куча шуги, которая идет подо льдом. Когда стали разбивать лед, оказалось, что это снегоход, - рассказал начальник Хабаровского филиала ДВРПСО МЧС Евгений Грязнов.

Напомним, поиски пропавшего 30-летнего мужчины ведутся с 22 декабря. По имеющейся информации, он выехал на снегоходе вверх по реке и провалился под лед в четырех километрах от поселка Кенай. По предварительным данным, охотник был не один, а вместе с трехлетним сыном. Ребенка он высадил на берегу, стал разворачиваться, но попал в полынью. Мальчик по следам снегохода самостоятельно вышел на дорогу, но пошел не в сторону населенного пункта, а в тайгу. К счастью, по пути его подобрала проезжавшая мимо вахтовка.

Сегодня поиски тела продолжатся. Из-за быстрого течения горной реки проводить водолазные работы невозможно. Поэтому спасатели выпиливают майны и бурят лунки во льду, используют подводную видеокамеру.

"Пробурено более 200 лунок для обследования дна при помощи багров, выпилены 11 майн. Таким способом спасатели Хабаровского ПСО МЧС обследовали более 8,5 тысячи квадратных метров дна реки", - сообщает пресс-служба.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край
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