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28.12.2018 17:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Экс-главу Удмуртии поместили под домашний арест

Текст: Яна Шамаева

Бывшего главу Удмуртии Александра Соловьева привезли в республику и поместили под домашний арест до 20 июня 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе Судейского сообщества региона.

Первое открытое судебное заседание по делу назначили на 9 января 2019 года. Соловьеву нельзя выходить из дома, отправлять корреспонденцию и общаться с участниками уголовного дела.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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- Есть уголовно-процессуальный кодекс, статья 107, там написано, что продление домашнего ареста выше 18 месяцев не допускается. У него уже на 21 месяц было продлено. Сейчас суд еще продлил на полгода, соответственно, мы были против этого, но мы учитывали вероятность того,что суд пойдет на это, поэтому одновременно ходатайствовали, чтобы ему изменили место с Москвы на жилое помещение в Завьяловском районе, - прокомментировал решение суда адвокат Соловьева Евгений Новоселов. Он также добавил, что состояние здоровье его подопечного ухудшилось, но раскрывать подробностей не стал.

Тем временем начальник отдела государственных обвинителей Дмитрий Малыгин сообщил, что сторона защиты просила в качестве меры пресечения использовать запрет выполнения определенных действий, к примеру, общения с конкретными людьми, свидетелями по уголовному делу.

По словам гособвинителя, дело может принять затяжной характер. Объем материалов - более 70 томов, в списке свидетелей - 144 человека. Среди них есть члены правительства Удмуртии и администрации Ижевска. 50 человек - жители других регионов России.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
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Источник в правоохранительных органах рассказал, что у Соловьева из 140 миллионов полученной взятки нашли лишь пять миллионов. Пачку купюр обнаружили на серванте в его коттедже в деревне Каменное. По версии следствия, остальные деньги Соловьев закопал.

Напомним, Соловьева задержали 4 апреля этого года в Удмуртии. Позже его арестовал Басманный суд Москвы, а затем его из-за плохого состояния здоровья и сотрудничества со следствием поместили под домашний арест в московскую квартиру его дочери. Соловьева обвиняют в получении взятки в 140 миллионов рублей при строительстве мостов через реки Кама и Буй.

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