Губернатор Нижегородской области исполнил желание воспитанников детдома

В Дзержинском санаторном детском доме состоялось праздничное представление, кульминацией которого стало вручение сертификата на посещение аквапарка в Казани. В поездку отправятся 10 воспитанников первых-третьих классов детдома, принявших участие во всероссийском проекте "Мечтай со мной", сообщает пресс-служба правительства региона.

Мечта ребят, написанная на специальном шаре-открытке, оказалось на "елке желаний", установленной в Московском Кремле перед заседанием Государственного совета РФ. Шар с желанием снял с ветки праздничной ели губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. По поручению главы региона уже завтра утром ребята отправятся в Казань.

- Здорово, что мечта юных нижегородцев оказалась связанной именно с путешествиями по России, - отметил Глеб Никитин. - Для нас очень важно, чтобы дети как можно больше знакомились с историей и культурой родного региона и страны. Исполнять мечту воспитанников Дзержинского санаторного детского дома мы начали с самого конкретного пожелания - посещения аквапарка. Хотя в Казани ребята обязательно познакомятся и с достопримечательностями. Хочется, чтобы поездка в Москву и Петербург также была максимально интересной, поэтому планировать путешествие надо вместе с детьми.

По словам главы региона, мечта показала, что и у самых маленьких воспитанников различных учреждений есть запрос на то, чтобы увидеть родную страну своими глазами.

- Ребята постарше часто ездят на экскурсии, принимают участие в конкурсах, которые проходят в Москве, - рассказала педагог-организатор Дзержинского санаторного детского дома Наталья Редькова. - После возвращения они делают презентации, рассказывая о своих поездках, поэтому у воспитанников помладше тоже появляется желание отправиться в небольшое путешествие. При подготовке заявки мы приложили фотографии, которые были сделаны во время поездок в Нижний Новгород. Очень здорово, что мечта ребят сбылась, и они смогут увидеть другие города нашей страны.