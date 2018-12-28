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28.12.2018,  
15:40
Текст:  Тимур Алимов

Обновленный Ту-22М3М совершил первый полет в Казани

Модернизированный бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М впервые поднялся в воздух с аэродрома авиазавода имени Горбунова в Казани. Начались заводские летные испытания обновленной машины.

Как сообщил источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе, полет был непродолжительным.

Фото: Министерство обороны РФ
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Напомним, в середине августа этого года состоялась выкатка Ту-22М3М из ворот казанского авиапредприятия. С того времени ракетоносец проходил комплекс наземных испытаний: проверку новейшего радиоэлектронного оборудования, совместимости элементов искусственного интеллекта, а также прогон двигателей.

В рамках программы обновления самолет получит инновационные системы радиолокации, навигации и электронного противодействия. Однако главным результатом модернизации станет то, что машина сможет нести практически весь арсенал корректируемых авиабомб и крылатые ракеты, включая Х-32 и Х-47М2 "Кинжал".

Кроме того, самолет будет оснащаться системой дозаправки в воздухе, что сделает дальность его полета почти безграничной.

Модернизация находящихся в строю Ту-22М3 в вариант Ту-22М3М должна начаться в 2019 году, начало поставок серийных образцов новой версии в войска запланировано на 2021 год.

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