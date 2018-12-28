Сироте из Тольятти подарили поездку в Волгоград на Мамаев Курган

16-летний Сергей Власенко из тольяттинского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей (сейчас так в регионе называются детдома), загадал удивительное желание на Новый год. Он очень хочет побывать в Волгограде и посетить места воинской славы, среди которых, конечно же и святое для фронтовиков место - Мамаев Курган. Его мечта "досталась" среди прочих открыток самарскому губернатору Дмитрию Азарову, тот обещал организовать поездку и вручил сертификат.

Сергей уже давно решил для себя, что станет правоохранителем. Несколько лет он командует военно-патриотическим объединением "Полицейский патруль" при детдоме. Второй год состоит в рядах ЮНАРМИИ.

- О Великой отечественной войне я знаю не только из учебников и книг, мы часто ходим в гости к ветеранам домой и в пансионат. Именно благодаря таким живым беседам с фронтовиками я стал интересоваться историей. И тогда же возникло желание стать сильным, но не для себя, а чтобы суметь защитить тех, кому нужна помощь, - рассказал Сережа.

Фото: Правительство Самарской области

Желание мальчишки дорогого стоит, говорят взрослые в центре. И не перестают удивляться, почти все дети просят что-то существенное, компьютер, например. А этот юноша придумал себе совсем другую мечту - поездку по местам боевой славы. Но это не напускное. Его с товарищами никто не заставлял этой весной стоять вахту и чистить памятник, установленный в честь Евгения Никонова, воина-земляка, казненного фашистами. В детдоме все рады за Сережу. Сейчас возможности возить сирот по городам и весям нет, дорого. Когда еще он заработал бы сам на такое путешествие...

Дмитрий Азаров исполнил желания еще нескольких детей. Девятилетняя Юля Уразаева из поселка Суходол слабовидящая, но она отлично рисует. В подарок девочка получила набор для рисования 3D.17-летняя Кристина Рахимова из сызранского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей? получила сертификат на прыжок с парашютом. Также она призналась, что мечтает посмотреть на себя в роли ведущей на телевидении. Губернатор тут же познакомил ее с корреспондентами, те пообещали снять эфир с участием девочки. Девятилетний Кирилл Васильев из Большой Глушицы получил большой набор конструктора LEGO.

Во время чаепития ребята задали много вопросов главе региона, они узнали, что в детстве он хотел стать космонавтом, потом археологом. На прощанье дети подарили Дмитрию Азарову свои рисунки.

Справка "РГ"

Акция "Елка желаний" проводится в Самарской области с 2007 года. За 11 лет благодаря проекту сбылись новогодние мечты более 8 тысяч ребят - сирот, детей с инвалидностью и тех, кто растет в малообеспеченных семьях. Всего в этом году в губернии установлено более 60 новогодних деревьев с пожеланиями детей.