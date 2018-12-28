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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Перми рабочий засудил завод за потерю зрения

Текст: Алексей Трапезников (Пермь)

Сотрудник пермского машиностроительного предприятия обратился в суд с требованием взыскать с работодателя компенсацию за полученную на производстве травму.

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Как пояснили в Пермском краевом суде, истец работал на заводе термистом и получил тяжелую травму левого глаза. Несчастный случай произошел из-за нарушения ответчиком требований охраны труда.

Орджоникидзевский районный суд города Перми исковое требование удовлетворил и взыскал с ответчика в пользу истца 400 тысяч рублей компенсации морального вреда. Работодатель попытался оспорить это решение, но краевой суд оставил постановление нижестоящей судебной инстанции без изменения.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край
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