В Перми рабочий засудил завод за потерю зрения

Сотрудник пермского машиностроительного предприятия обратился в суд с требованием взыскать с работодателя компенсацию за полученную на производстве травму.

Как пояснили в Пермском краевом суде, истец работал на заводе термистом и получил тяжелую травму левого глаза. Несчастный случай произошел из-за нарушения ответчиком требований охраны труда.

Орджоникидзевский районный суд города Перми исковое требование удовлетворил и взыскал с ответчика в пользу истца 400 тысяч рублей компенсации морального вреда. Работодатель попытался оспорить это решение, но краевой суд оставил постановление нижестоящей судебной инстанции без изменения.