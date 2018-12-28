В Самаре инспектора ФСИН обвинили в покушении на мошенничестве

Следователи возбудили уголовное дело в отношении старшего инспектора УФСИН по Промышленному району города Самары. Его обвинили в покушении на мошенничество (ч 3 ст 30, ч 4 ст 159 УК РФ), сообщает пресс-служба регионального СК.

Как уточнили в ведомстве, аналогичные обвинения были предъявлены члену Палаты адвокатов Самарской области. По версии следствия, фигуранты дела 25 декабря получили 1,5 миллиона рублей в качестве взятки. Деньги были переданы за обещание повлиять на решение суда Куйбышевского района, который должен был вынести наказание, не связанное с лишением свободы.

Подозреваемые получили деньги, однако воспользоваться ими не успели, так как были задержаны сотрудниками областного УФСБ. Как ранее писала "РГ", обвиняемые признали факт получения денег. В ближайшее время им будет избрана мера пресечения.