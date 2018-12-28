В Удмуртии восемь человек пострадали в ДТП с маршруткой

В ДТП с участием маршрутки и грузовика в Удмуртии пострадали восемь человек. Об этом "РГ" сообщил начальник первого отдела ГИБДД МВД по республике Вениамин Вычужанин.

Авария произошла около 7.45 сегодня утром на 80-м километре автодороги Елабуга-Пермь в Можгинском районе Удмуртии. "Газель" столкнулась с двигавшимся впереди грузовиком, после чего съехала в кювет. По предварительной информации, микроавтобус совершал перевозки только по району.

Двух пострадавших госпитализировали. Остальные шесть человек тоже находятся в больнице, после оказания медицинской помощи их отпустят домой. Детей среди пострадавших нет.