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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Удмуртии восемь человек пострадали в ДТП с маршруткой

Текст: Яна Шамаева (Ижевск)

В ДТП с участием маршрутки и грузовика в Удмуртии пострадали восемь человек. Об этом "РГ" сообщил начальник первого отдела ГИБДД МВД по республике Вениамин Вычужанин.

Омбудсмен по Нижегородской области госпитализирована после ДТП

Авария произошла около 7.45 сегодня утром на 80-м километре автодороги Елабуга-Пермь в Можгинском районе Удмуртии. "Газель" столкнулась с двигавшимся впереди грузовиком, после чего съехала в кювет. По предварительной информации, микроавтобус совершал перевозки только по району.

Двух пострадавших госпитализировали. Остальные шесть человек тоже находятся в больнице, после оказания медицинской помощи их отпустят домой. Детей среди пострадавших нет.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Приволжье ПФО Удмуртия
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