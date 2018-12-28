В Уфе при столкновении троллейбуса и автобуса пострадали два человека

28 декабря в Уфе столкнулись пассажирский автобус "НефАЗ" и троллейбус.

Авария произошла около половины одиннадцатого утра по московскому времени на улице Первомайской, сообщили в Управлении гражданской защиты Уфы.

Автобус въехал в троллейбус. В результате пострадали два пассажира "НефАЗа" - 20-летняя девушка и 12-летняя девочка. Их отвезли в больницу для дополнительных обследований.

В уфимском отделе ГИБДД уточнили, что автобус двигался по маршруту "51А" от дворца Орджоникидзе в сторону улицы Ульяновых и столкнулся с попутно движущимся троллейбусом 13-го маршрута.

Причины аварии пока не сообщают.