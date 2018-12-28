Губернатор Кузбасса устроит встречу детей с мастером боевых искусств

Организовать встречу с российским бойцом смешанных боевых искусств Хабибом Нурмагомедовым пообещал маленьким кузбассовцам губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

Обещание прозвучало накануне в Андреевском зале Кремля на заседании Госсовета, посвященном итогам Года добровольца в России. Важной составляющей подготовки к этому торжественному мероприятию стало необычное оформление новогодних елок. Их украсили мечтами и просьбами граждан страны разных возрастов. Так что каждый из участников заседания, включая губернаторов и министров, получил возможность присоединиться к волонтерам - выполнить желания россиян.

И глава Кузбасса этой возможностью воспользовался. "Все желания из Кемеровской области взял, собрал. Мальчик пяти лет просит, вместе со своими братьями, встретиться с Хабибом Нурмагомедовым. Я организую им встречу обязательно", - цитируют Цивилева Вести.Ru.

До этого в Кемерове губернатор вместе со своей семьей приняли участие в традиционной благотворительной акции "Рождество для всех и каждого". Выбрали на новогодней елке, установленной в одном из городских гипермаркетов, несколько открыток с желаниями воспитанников детского дома. И купили для них подарки - спортивные часы, рюкзак и цифровые фотоаппараты с картой памяти.