На Алтае восемь детей пострадали в ДТП с автобусом

В Зональном районе Алтайского края произошла авария с участием микроавтобуса, в котором ехали дети. Сотрудники ГИБДД начали проверку.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю, столкновение Touota Noah с семью пассажирами в салоне с автомобилем ВАЗ-21063, произошло в 00.10 местного времени. Водитель ВАЗ, где было четыре пассажира, выезжал на трассу с второстепенной дороги у села Шубенка.

В результате аварии пострадали десять человек, из них восемь - несовершеннолетние. Шестеро получили травмы средней степени тяжести.

По данным краевого Минздрава, пострадавшие были госпитализированы в больницы Бийска. На месте работали пять бригад скорой помощи.