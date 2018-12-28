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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Биологи: Конфликты нарушают работу мозга победителей

Текст: Нина Рузанова (Новосибирск)
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

В Институте цитологии и генетики СО РАН провели исследование на мышах, выяснив, как конфликты влияют на работу мозга. Установлено, что стрессы приводят к нарушениям энергетического обмена в мозге и у победителей, и у побежденных. Результаты опубликованы в BMC Neuroscience.

Фото: depositphotos.com
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Как сообщает ТАСС, двух самцов поместили в клетку с прозрачной перегородкой. Один из участников исследования в этой ситуации вел себя как победитель, другой - как побежденный, при этом физического воздействия мыши не испытывали. За животными наблюдали 20 дней, и выяснилось, что тревожно-депрессивное расстройство за это время развивалось у обоих, вне зависимости от психологической "позиции" в конфликте.

Хронический стресс отразился на работе мозга и победителя, и побежденного. В результате ученые подтвердили гипотезу о том, что психоэмоциональные нарушения вызывают серьезную дисфункцию митохондрий в мозге. Последствия этих нарушений могут возникать при многих заболеваниях, в том числе шизофрении, биполярном расстройстве, а также депрессии. Если ученым удастся подробно изучить механизм формирования этой дисфункции, могут появиться новые методы лечения этой болезни.

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