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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В ДТП под Иркутском погибла женщина и пострадали дети

Текст: Дмитрий Мальков

Один человек погиб и четверо пострадали в результате ДТП в поселке Маркова Иркутской области.

Авария с участием двух легковых автомобилей произошла в 11 часов утра по местному времени на улице Промышленная, сообщает ГУ МВД по региону.

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- В результате случившегося на месте происшествия погибла управлявшая автомобилем Mazda Demio 30-летняя женщина-водитель и в тяжелом состоянии госпитализирован водитель универсала Toyota Corolla. По информации свидетелей, одна из машин выехала на встречную полосу и допустила лобовое столкновение, - рассказал представитель ведомства.

Обе машины перевозили детей - в медицинское учреждение были направлены трое пострадавших. Двое из них госпитализированы в тяжелом состоянии. По информации полиции, погибшая женщина везла ребенка возрастом около двух лет. Он с повреждениями различной степени тяжести направлен в больницу.

По факту ДТП полиция проводит проверку, устанавливаются свидетели и очевидцы произошедшего.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область
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