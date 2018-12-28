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28.12.2018 15:41
Рубрика: Общество
Проект: Мечты сбываются

Рамзан Кадыров исполнил желания пятерых детей с кремлевской елки

Текст: Роман Кияшко (Чеченская Республика)
Фото: Саид Царнаев/РИА Новости Фото: Саид Царнаев/РИА Новости
Фото: Саид Царнаев/РИА Новости

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров исполнил желания пятерых детей с кремлевской елки, чьи открытки он взял вскоре после заседания Госсовета в Москве.

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Мальчику, мечтавшему пожать руку Путину, показали Кремль

Напомним, участникам заседания Госсовета по развитию добровольчества, прошедшего 27 декабря в Кремле, предложили исполнить желания россиян. На двух новогодних елках благотворители разместили игрушки с записками о мечтах детей-сирот, людей с ограниченными возможностями здоровья и пожилых людей, страдающих серьезными заболеваниями.

Глава Чечни взял сразу три открытки. Как заявил он на своей странице в VK, в одной из них семилетняя Айдима Эльмурзаева из Иласхан-Юрта, которая не ходит с детства, просила новую инвалидную коляску. Кадыров исполнил ее просьбу. Также девочке подарили новый компьютер в рамках акции "Твори добро с Айшат Кадыровой".

Трое мальчиков из семьи Джамалдаевых, которые живут в селении Мартан-Чу, очень хотели посетить Грозненский дельфинарий. Ждать исполнения своего желания им пришлось недолго. Дети побывали на территории детского оздоровительно-развлекательного комплекса. А на выходе им подарили новогодние подарки.

А десятилетняя Иман Арсанукаева мечтала побывать в Москве, увидеть столицу страны в новогодних огнях. Однако сейчас она проходит реабилитацию после перенесенной операции, и врачи запрещают ей покидать стены больницы. Как только ее состояние улучшится, она отправится в Москву.

Кстати, именно Владимир Путин своим примером предложил главам регионов исполнить новогодние желания детей в рамках проекта "Мечтай со мной". Занятые в нем волонтеры помогают исполнять желания тяжелобольных детей, привлекая к этому и известных людей. Президент увидел презентацию проекта 5 декабря, когда осматривал выставку благотворительных проектов. Каждый посетитель выставки мог исполнить желание ребенка, выбрав конверт, прикрепленный к стенду. Путин тогда собрал все пять оставшихся конвертов и на данный момент исполнил желания всех ребят.

Общество Семья и дети Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Чеченская Республика
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