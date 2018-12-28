Названы самые туристические города России в 2018 году

Петербург попал в тройку городов-лидеров в сфере внутреннего туризма. Таковы итоги 2018 года, опубликованные "Турстатом".

Согласно данным аналитиков, Северную столицу в уходящем году посетили 8,5 миллионов туристов. Таким образом, Санкт-Петербург занял второе место в рейтинге, уступив Москве. Столицу России в 2018 посетили 23,5 миллиона человек. На третьем месте - город-курорт Сочи, где побывали более шести миллионов приезжих. Также в пятерку самых популярных туристических регионов России попали Казань и Владивосток: каждый из этих городов посетили по три миллиона туристов.

Общее же число туристов, которые охватили своим вниманием российские города в 2018 году, 60 миллионов человек, 5 миллионов из них - иностранцы. В общей статистике это на семь процентов больше, чем составлял поток туристов в 2017 году.

Кстати, по темпам прироста туристического потока Северная столица держит пальму первенства: в этом году его прирост составил в городе на Неве 13 процентов.