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28.12.2018 13:36
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Премьера спектакля "Какая грусть, конец аллеи" прошла в Александринке

Текст: Инга Бугулова (Санкт-Петербург)
На Новой сцене Александринского театра - премьера: спектакль "Какая грусть, конец аллеи...". В России эту постановку по пьесе Резо Габриадзе показывают впервые, хотя еще в 1993 году она была представлена публике в Швейцарии. Специально для петербургского режиссера Андрея Калинина знаменитый грузинский мастер немного переработал первоначальный текст и сам выступил в качестве художника-постановщика.
Фото: Анастасия Брюханова Фото: Анастасия Брюханова
Фото: Анастасия Брюханова

С идеей вернуться к спектаклю, четверть века назад поставленному в Театре Вирди в Лозанне, к Резо Габриадзе обратился худрук Александринки Валерий Фокин. Автор согласился, но по состоянию здоровья приехать в Санкт-Петербург не смог и работал над ним удаленно - в Тбилиси неоднократно ездили режиссер Андрей Калинин и ассистент художника-постановщика Юрий Сучков. Вместе с Габриадзе они обсуждали все до мельчайших деталей. Сам автор утвердил и исполнительницу главной женской роли - Мери (в прошлом - актрису, а после каторги - электросварщицу на кладбище, нашедшую здесь могилу мужа) сыграла Ольга Белинская. Она признается: это самый сложный материал, с которым ей когда-либо приходилось сталкиваться.

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
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- Он очень поэтичный, очень тонкий. Мне кажется, все мы становимся лучше, когда соприкасаемся с творчеством Резо Габриадзе. Словно повышается чувствительность, - говорит актриса.

Несмотря на то, что действие спектакля происходит на кладбище, а большинство героев - надгробные памятники (которые хоть и не сходят с места, но беседуют друг с другом), Ольга Белинская уверяет: "Какая грусть, конец аллеи..." - это не про тупик, а про жизнь. И проникнута пьеса вовсе "не мрачняком", а светлой грустью.

Зритель и правда попадает не в устрашающую атмосферу. Кладбище здесь - будто вполне естественное продолжение жизни после смерти, а юмор только еще больше "разряжает" ситуацию. Тех, кто знаком с пьесой, кстати, ждет интрига - финал спектакля немного изменен.

Для Андрея Калинина, прежде ставившего Петера Вайса ("Убийство Жана-Поля Марата") и братьев Стругацких ("Сталкер"), сотрудничество с Габриадзе тоже стало необычным опытом.

Фото: depositphotos.com
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- Реваз Леванович для спектакля по своей пьесе придумал действительно авторское и, на мой взгляд, очень выразительное декорационное оформление. Вместе с текстом пьесы оно рождает особый поэтический мир, мир Габриадзе, мир настоящей театральности. И для нас - и для меня, как режиссера, и для артистов, было огромной радостью и ответственностью работать в этой уникальной стилистике, создавать особый, в хорошем смысле слова, "наивный" и чувственный театральный язык, который в современном театре редко где встретишь, - рассказывает молодой режиссер.

А в преддверии премьеры на Новой сцене прошли "Дни Резо Габриадзе", в рамках которых автор выходил на связь с гостями театра и рассказывал о том, как писал пьесу со строчкой из стихотворения Афанасия Фета в заголовке. По его словам, это был непростой период его жизни, а само кладбище - родом из детских воспоминаний. Приезжал в Петербург и сын мастера: Лео Габриадзе, он представил фильм по сценарию отца "Знаешь, мама, где я был?". Сейчас в фойе театра продолжает работать выставка графических работ мастера на темы "Пушкин" (создана в ходе работы с писателем Андреем Битовым) и "Кутаиси", а также небольшая экспозиция, посвященная главным этапам в творческой биографии руководителя всемирно известного кукольного театра и сценариста культовых фильмов.

Культура Театр Драматический театр Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Александринский театр Театральный сезон 2018-2019
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