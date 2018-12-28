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28.12.2018 18:21
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Карелии в ДТП погиб четырехлетний ребенок

Текст: Светлана Цыганкова (Петрозаводск)

В Муезерском районе Карелии в пятницу на 145-м километре автомобильной дороги "Кочкома - Госграница" произошло ДТП. По предварительным данным, погиб четырехлетний ребенок, еще двое детей пострадали, проинформировали в республиканском УГИБДД.

В ДТП под Иркутском погибла женщина и пострадали дети

В сообщении отмечается, что два легковых автомобиля столкнулись на дороге лоб в лоб. В результате столкновения погиб ребенок четырех лет. Остальные получили ранения разной степени тяжести. Это двое детей и четверо взрослых. Всех их госпитализировали в Костомукшскую районную больницу.

На месте ДТП в настоящее время работают сотрудники полиции, которые выясняют все обстоятельства аварии.

Кстати, сегодня еще один трехлетний ребенок пострадал в аварии. Случилось это на 203-м километре федеральной трассы "Сортавала" в Лахденпохском районе. С грузового автомобиля на проезжую часть упал камень, сломав борт машины. Водитель встречного автомобиля наехал на этот камень. Он и двое пассажиров - женщина и трехлетний ребенок, который находился в кресле, получили травмы. Их доставили в больницу. Все пострадавшие - жители Санкт-Петербурга.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия
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