В карельской колонии выявили вербовщика террористов

В одной из исправительных учреждений Карелии сотрудники регионального УФСБ выявили вербовщика террористов. Как сообщили в разосланном информационном сообщении ведомства, он отбывал наказание в этой колонии.

Вербовщика террористов, гражданина Российской Федерации, 45 лет, выходца из стран Средней Азии, помогли найти сотрудники УФСИН по Карелии. Этот человек проводил беседы с осужденныи, который после освобождения выехал в одну из стран Ближнего Востока "для совершения преступлений террористического характера".

Следственное отделением УФСБ возбудило уголовное дело по статье 205 УК РФ - склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение преступления. Вербовщику грозит до 15 лет.