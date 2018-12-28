В Петербурге первоклассница одна уехала на поезде к Деду Морозу

В Петербурге 8-летняя девочка отправилась в путешествие к Деду Морозу, она "зайцем" села на поезд, который шел к новогоднему волшебнику.

Как сообщает Управление полиции на транспорте по СЗФО, к Деду Морозу девочка должна была ехать вместе с бабушкой на поезде "Санкт-Петербург-Микунь".

До Ладожского вокзала внучка и бабушка доехали на такси. Пенсионерка попросила таксиста помочь им донести вещи до перрона. Таксист согласился. Он довел девочку до поезда, посадил в вагон, занес вещи и ушел. А бабушка, у которой были деньги, документы и билеты, отстала от них и не успела на поезд.

Пенсионерка обратилась в дежурную часть вокзала. Полицейские связались с коллегами со станции "Волховстрой". На этой остановке девочку встретили стражи порядка. В отделении школьница дождалась бабушку, а потом они вместе сели на следующий поезд в сторону Великого Устюга.