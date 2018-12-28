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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Видео: В Петербурге пьяный мужчина напал на бригаду "скорой"

Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)

В Петербурге следственные органы начали проверку по факту нападения пациента на врачей скорой помощи. Об этом сообщает официальный сайт СК РФ по Северной столице.

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Новость об инциденте, заснятом на видео, появилась в Сети утром. На кадрах видно, как мужчина на набережной реки Мойки выволакивает из машины скорой помощи ее сотрудника и принимается его избивать. Карета скорой помощи прибыла на вызов, чтобы оказать помощь мужчине, который уснул прямо на набережной. Проснувшийся пациент стал вести себя так агрессивно, что для оказания ему медицинский помощи врачам потребовались услуги полиции.

В пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти корреспонденту "РГ" пояснили, что доставить нетрезвого пациента в медицинское учреждение медикам помогли сотрудники патрульно-постовой службы, которые оперативно прибыли на вызов врачей.

Сейчас проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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