Большинство жителей дома по улице Карла Маркса в Вологде, в котором в середине декабря взорвался бытовой газ, будут встречать Новый год у себя дома - кроме жителей тех квартир, что были разрушены взрывом.

Напомним, ЧП произошло 16 декабря. Владельцы квартиры на пятом этаже вернулись домой с дачи, открыли дверь, включили свет, и в этот момент раздался взрыв. Он был такой силы, что обрушилась кладка, пострадали перекрытия и несколько квартир. Погибла одна женщина, а еще три человека попали в больницы. Всех жителей дома в срочном порядке эвакуировали.

И уже с 19 декабря жители второго подъезда, не пострадавшего от взрыва, стали возвращаться в свои квартиры. Специальная комиссия проверяла целостность имущества и коммунальных сетей. Заселяли семьи по вертикали по стоякам. Вернулись к себе и люди из пострадавшего подъезда, живущие на первых трех этажах.

На сегодня полностью перекрыт пятый этаж - там завершаются общестроительные работы. До 8 января планируют восстановить кровлю здания, а до 15 - завершить черновую отделку. Еще один ремонт, на этот раз капитальный, в доме проведут в середине лета 2019 года.

Власти решили вопрос и с денежными выплатами. Те владельцы квартир, кто полностью потерял имущество, получат по 100 тысяч рублей на каждого члена семьи, кто частично - по 50 тысяч рублей. Кроме того, власти рассматривают еще один вариант помощи. Всем жителям пострадавшего от взрыва газа дома выделят единовременную материальную помощь в размере до 25 тысяч рублей.