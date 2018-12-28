Новости

В музее Осло пропали шесть картин Мунка 00:49
Президент подписал закон о запрете жестокого обращения с животными 00:16
В Финляндии задержали россиянку по запросу США 27.12.2018
Депутат Рады заявил о лидерстве Украины среди стран-должников 27.12.2018
В Москве девушка на Audi пропала, взяв попутчика у метро 27.12.2018
Мишель Обама названа "самой уважаемой женщиной в Америке" в 2018 году 27.12.2018
Собянин подписал закон о снижении торгового сбора для бизнеса 27.12.2018
Лукашенко принял участие в благотворительном новогоднем карнавале 27.12.2018
Злоумышленник в Вене до ограбления храма "заминировал" другую церковь 27.12.2018
Турция вводит для туристов налог на безопасность 27.12.2018
Матвиенко: РФ не изменит внешнюю политику под гнетом санкций 27.12.2018
"Альпари" собирается обжаловать решение ЦБ 27.12.2018
На охрану белорусской АЭС заступили ракетные комплексы "Тор-М2" 27.12.2018
Украинский политолог Ковтун попал в базу данных "Миротворца" 27.12.2018
Матвиенко: Власти примут все меры для обеспечения роста зарплат россиян 27.12.2018
В Москве автохам не выпустил на выезд "скорую помощь" 27.12.2018
Песков пришел на премьеру шоу Навки "Аленький цветочек" 27.12.2018
Регистрация на авиарейсах Южной Кореи будет без удостоверений личности 27.12.2018
Матвиенко: За показатели по нацпроектам будут строго спрашивать 27.12.2018
Капитаном команды Столичного дивизиона в Матче звезд НХЛ будет Овечкин 27.12.2018
СМИ: Военные Южной Кореи перестанут называть армию КНДР "врагом" 27.12.2018
СМИ запутались в избитых женах актера Марата Башарова 27.12.2018
Ростуризм изменит систему мониторинга финансового состояния туроператоров 27.12.2018
Минтранс: К 2035 году вложения в Крымский мост окупятся 27.12.2018
Депутаты Махачкалы освободили от должности осужденного мэра 27.12.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пенсии: кому и сколько прибавят
Пенсии: кому и сколько прибавят
Чему нас научил 2018 год
Чему нас научил 2018 год
28 декабря - пресс-конференция "Погода на Новый год и Рождество"
28 декабря - пресс-конференция "Погода на Новый год и Рождество"
28.12.2018 23:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Праздник встретят дома

Жильцы здания, в котором произошел взрыв газа, возвращаются в свои квартиры
Текст: Светлана Цыганкова
Российская газета - Федеральный выпуск №7757 (294)
Большинство жителей дома по улице Карла Маркса в Вологде, в котором в середине декабря взорвался бытовой газ, будут встречать Новый год у себя дома - кроме жителей тех квартир, что были разрушены взрывом.

Напомним, ЧП произошло 16 декабря. Владельцы квартиры на пятом этаже вернулись домой с дачи, открыли дверь, включили свет, и в этот момент раздался взрыв. Он был такой силы, что обрушилась кладка, пострадали перекрытия и несколько квартир. Погибла одна женщина, а еще три человека попали в больницы. Всех жителей дома в срочном порядке эвакуировали.

Фото: vesti.ru
В Вологодской области пенсинерке не дают жилье

И уже с 19 декабря жители второго подъезда, не пострадавшего от взрыва, стали возвращаться в свои квартиры. Специальная комиссия проверяла целостность имущества и коммунальных сетей. Заселяли семьи по вертикали по стоякам. Вернулись к себе и люди из пострадавшего подъезда, живущие на первых трех этажах.

На сегодня полностью перекрыт пятый этаж - там завершаются общестроительные работы. До 8 января планируют восстановить кровлю здания, а до 15 - завершить черновую отделку. Еще один ремонт, на этот раз капитальный, в доме проведут в середине лета 2019 года.

Власти решили вопрос и с денежными выплатами. Те владельцы квартир, кто полностью потерял имущество, получат по 100 тысяч рублей на каждого члена семьи, кто частично - по 50 тысяч рублей. Кроме того, власти рассматривают еще один вариант помощи. Всем жителям пострадавшего от взрыва газа дома выделят единовременную материальную помощь в размере до 25 тысяч рублей.

Происшествия ЧП Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область Вологда Взрывы газа в домах
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Минтранс поддержал снижение нештрафуемого порога до 10 км/ч
Владимир Путин исполнил мечту тяжелобольного мальчика
ЦБ: "Альпари" и "Телетрейд" выводили клиентов в материнские офшоры
МИД РФ: Причины вывода войск США из Сирии остаются неизвестными
Для чего нужен выведенный на орбиту спутник "Канопус"