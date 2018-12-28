Границу Крыма с Украиной защитили 60-километровым ограждением

В районе Перекопского перешейка, на границе РФ и Украины на севере Крыма, пограничники ввели в эксплуатацию комплексы охранной сигнализации, которые обеспечат надежную защиту российских рубежей. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по Республике Крым. Проектирование инженерно-технических сооружений началось еще в 2015 году, а в канун 2019-го завершена настройка аппаратуры. И теперь граница действительно на замке.

Рубеж инженерных сооружений представляет собой несколько типов заграждения более 60 километров. И на всем протяжении - несколько сотен датчиков, часть которых видно невооруженным глазом, а часть, наоборот, скрыты. Одни настроены на вибрацию, другие - на движение посторонних объектов. Есть и системы телевизионного видеонаблюдения с теплочувствительными датчиками, которые позволяют оценивать обстановку в темное время суток.

При попытке нарушителя пересечь границу на мониторе дежурного срабатывает звуковое оповещение с графическим отображением номера участка тревоги. Есть даже техническая возможность отследить направление движения злоумышленника.

- Все эти высокотехнологичные комплексы необходимы, чтобы снизить уровень угроз на границе, - рассказали специалисты пограничного управления ФСБ. - Ведь в последние годы имели место попытки прорыва диверсионно-разведывательных групп Украины на территорию Крыма. Также были попытки перемещения через границу оружия, боеприпасов и контрабандных товаров.

Такие же системы охраны госграницы успешно применяются на северных и дальневосточных рубежах нашей Родины, а также в районах со сложной оперативной остановкой.

- Установленные на севере Крыма охранные сигнализационные комплексы имеют высокий класс эффективности, - отметили в УФСБ. - Но они - лишь часть сложного комплекса инженерно-технических средств, включающего стационарные, передвижные, автоматизированные технические средства, оснащенные средствами обнаружения сейсмического, тепловизионного, инфракрасного, радиолучевого, вибрационного и иных типов действия.