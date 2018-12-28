На Кубани врачи спасли младенца со смертельным пороком сердца

Кубанские врачи провели четырехдневному младенцу уникальную операцию, которая спасла ему жизнь. У новорожденного был порок сердца - транспозиция магистральных сосудов.

Это врожденное заболевание обычно несовместимо с жизнью, и только что родившийся малыш погиб бы в течение одного месяца. Однако врачам Краевой клинической больницы № 1 удалось провести оперативное вмешательство, фактически заново воссоздав нормальную работу органов кровообращения.

- Операция длилась пять часов, во время которых врачи филигранно восстанавливали анатомию сердца ребенка, - рассказал пресс-секретарь НИИ-ККБ № 1 Дмитрий Андреев. - Сейчас малыш благополучно поправляется.

Младенца для экстренной операции доставили вертолетом санавиации Краснодарского края из Абхазии. Он стал восьмитысячным пациентом детских кардиохирургов Кубани за последние 15 лет.

Ежегодно в Краевой клинической больнице № 1 проходят операции на сердце более чем у 700 детей. Причем врачи клиники берутся за лечение любого заболевания сердца и в любом детском возрасте, в том числе принимают недоношенных или только что родившихся. Большинству пациентов (около 500 человек) проводятся открытые операции при врожденных пороках сердца. Медики успешно используют "гибридные" технологии, координируя свою работу с рентгенхирургами и аритмологами Центра грудной хирургии. Часто именно такие операции спасают жизнь детей, являясь единственным шансом ребенка на полноценную жизнь, рост и развитие.

Сейчас Краевая клиническая больница им. С. В. Очаповского занимает третье место в России по количеству операций и хирургическому лечению врожденных пороков сердца у детей в возрасте до одного года.