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28.12.2018 15:57
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Кубани врачи спасли младенца со смертельным пороком сердца

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

Кубанские врачи провели четырехдневному младенцу уникальную операцию, которая спасла ему жизнь. У новорожденного был порок сердца - транспозиция магистральных сосудов.

Фото: depositphotos.com
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Это врожденное заболевание обычно несовместимо с жизнью, и только что родившийся малыш погиб бы в течение одного месяца. Однако врачам Краевой клинической больницы № 1 удалось провести оперативное вмешательство, фактически заново воссоздав нормальную работу органов кровообращения.

- Операция длилась пять часов, во время которых врачи филигранно восстанавливали анатомию сердца ребенка, - рассказал пресс-секретарь НИИ-ККБ № 1 Дмитрий Андреев. - Сейчас малыш благополучно поправляется.

Младенца для экстренной операции доставили вертолетом санавиации Краснодарского края из Абхазии. Он стал восьмитысячным пациентом детских кардиохирургов Кубани за последние 15 лет.

Ежегодно в Краевой клинической больнице № 1 проходят операции на сердце более чем у 700 детей. Причем врачи клиники берутся за лечение любого заболевания сердца и в любом детском возрасте, в том числе принимают недоношенных или только что родившихся. Большинству пациентов (около 500 человек) проводятся открытые операции при врожденных пороках сердца. Медики успешно используют "гибридные" технологии, координируя свою работу с рентгенхирургами и аритмологами Центра грудной хирургии. Часто именно такие операции спасают жизнь детей, являясь единственным шансом ребенка на полноценную жизнь, рост и развитие.

Сейчас Краевая клиническая больница им. С. В. Очаповского занимает третье место в России по количеству операций и хирургическому лечению врожденных пороков сердца у детей в возрасте до одного года.

Общество Здоровье Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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