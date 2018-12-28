Стена от украинских нарушителей появилась в Крыму

В Крыму на протяжении всей пограничной линии с Украиной возвели заграждение длиной более 60 километров. Стена должна помочь снизить количество правонарушений на российско-украинской границе.

На преграде установлены сотни датчиков различного типа действия, размещены системы видеонаблюдения, в том числе тепловизоры, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу крымского пограничного управления ФСБ. Активация аппаратуры в настоящее время завершена.

ФСБ отмечает, что строительство стены было "плановым". Необходимость возведения барьера была необходима из-за вероятности прорыва диверсионно-разведывательных групп.