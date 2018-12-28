В 2019 году начнется строительство водовода на север Крыма

В 2019 году начнется строительство водоводов для переброски на север полуострова воды из Тайганского и Белогорского водохранилищ. Об этом заявил министр промышленной политики РК Андрей Васюта. По его мнению, это позволит существенно улучшить водоснабжение северного Крыма.

Как уточнил "РГ" председатель Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Игорь Вайль, уже подготовлено технико-экономическое обоснование для включения этого проекта в федеральную целевую программу развития полуострова до 2022 года.

- Оно предусматривает реконструкцию объектов Северо-Крымского канала для реверсной подачи воды предприятиям Северного Крыма из Тайганского и Белогорского водохранилищ, - отметил он. - Проект уже прошел согласование в министерстве экономического развития РФ и министерстве промышленности РФ.

В Госкомводхозе отмечают, что собственные водные ресурсы Крыма целиком еще не использованы. Они составляют в зависимости от засушливости сезонов от 611 до 224 миллионов кубометров воды в год. Из них возможно отбирать для использования в народном хозяйстве от 241 до 166 миллионов кубометров. Остальная вода фильтруется и пополняет подземные источники и поддерживает тем самым естественный природный баланс. По состоянию на 28 декабря водохранилища полуострова наполнены в среднем на 60 процентов.