В Астрахани пятилетняя девочка сломала позвоночник на батуте

Новости

Кустурица снимет "Идиота" и "Преступление и наказание" с китайцами 13:45
Путин ограничил долг по потребительским кредитам 13:42
ЦБ выпустит монеты к годовщине освобождения Ленинграда от блокады 13:41
В карельской колонии выявили вербовщика террористов 13:39
Вильфанд рассказал о погоде в январе 13:32
Renault Dokker Stepway приедет в Россию с расширенным оснащением 13:30
Песков: Оснований считать арестованных моряков Украины военнопленными нет 13:28
ЕС продлил антироссийские санкции 13:27
Звезда фильмов "Один дома" возьмет имя Маколей Маколей Калкин Калкин 13:20
Синоптики рассказали о новогодней погоде 13:15
Кремль: Путин проведет совещание с постоянными членами СБ РФ 13:10
Путин и Лукашенко встретятся 29 декабря в Москве 13:09
В новогоднюю ночь начнется потепление 13:04
Рекордный оползень под Хабаровском вызвал речное цунами 12:47
Путин подписал закон об упрощенном получении российского гражданства 12:44
ЦБ спрогнозировал рост инфляции до 5,5% в начале года 12:42
Опрос: россияне рассказали, какое кино любят смотреть 12:40
Лавров: США хотят переложить ответственность за ситуацию в Сирии на коалицию 12:39
Снятие наличных с карт иностранных банков возьмут под контроль 12:36
Названы самые туристические города России в 2018 году 12:34
Пьяная мачеха Линдси Лохан попыталась угнать автобус 12:33
Подписан закон об изоляции в тюрьмах осужденных за терроризм 12:30
Видео: Советы для тех, кто еще не купил новогоднюю елку 12:23
Полиции предоставили доказательства против Кевина Спейси 12:17
В Петербурге выставили на продажу подлинный сценарий фильма Цоя "Игла" 12:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пенсии: кому и сколько прибавят
Пенсии: кому и сколько прибавят
Чему нас научил 2018 год
Чему нас научил 2018 год
Какие законы помогут нам жить в новом году
Какие законы помогут нам жить в новом году
28.12.2018 12:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Астрахани пятилетняя девочка сломала позвоночник на батуте

Текст: Николай Грищенко

В одном из развлекательно-торговых центров Астрахани пятилетняя девочка сломала позвоночник во время прыжков на батуте. В отношении владельцев и персонала аттракциона возбуждено уголовное дело.

В Поморье хозяйка батутного центра осуждена за смерть посетителя

"Ребенок с компрессионном перелом позвоночника госпитализирован. Девочке оказана необходимая помощь", - сообщили "РГ" в пресс-службе областного управления СК.

Уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Виновным в травме девочки грозит до шести лет лишения свободы со штрафом 500 тысяч рублей.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область Астрахань ЧП на аттракционах
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Кремль: Путин проведет совещание с постоянными членами СБ РФ
Путин подписал закон о штрафах за вовлечение детей в незаконные митинги
Путин подписал закон об упрощенном получении российского гражданства
В Крыму ограждение на границе с Украиной назвали защитой от пакостей
ЦБ спрогнозировал рост инфляции до 5,5% в начале года