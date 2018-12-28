В Астрахани пятилетняя девочка сломала позвоночник на батуте

В одном из развлекательно-торговых центров Астрахани пятилетняя девочка сломала позвоночник во время прыжков на батуте. В отношении владельцев и персонала аттракциона возбуждено уголовное дело.

"Ребенок с компрессионном перелом позвоночника госпитализирован. Девочке оказана необходимая помощь", - сообщили "РГ" в пресс-службе областного управления СК.

Уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Виновным в травме девочки грозит до шести лет лишения свободы со штрафом 500 тысяч рублей.