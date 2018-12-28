На Урале наладили производство "вакуумного борща"

Свердловский сельскохозяйственный потребительский снабженческо-сбытовой кооператив "СПАС", одно из направлений работы которого - производство овощей, запустил цех глубокой заморозки и вакуумирования. Теперь всю продукцию 16-ти входящих в кооператив хозяйств можно хранить и перерабатывать неподалеку от места выращивания. Для картофеля и других овощей построено два ангара-склада вместимостью 7400 тонн и холодильник на 2000 тонн продукции.

- О глубокой переработке овощей мы мечтали давно. Надоело работать на перекупщиков, ведь переработанная продукция стоит намного дороже. К тому же в регионе не хватало собственной заморозки, а к местным овощам у потребителей всегда больше доверия. Уже начали глубокую переработку овощей, входящих в так называемый "борщевой набор", - картофель, морковь, капуста, свекла, лук, - говорит председатель сельхозкооператива "СПАС" Александр Попков.

Одни из самых важных потребителей овощей - школы и детские сады. В последнее время они стали отказываться от немытых овощей, поэтому чистые в вакуумной упаковке пришлись как нельзя кстати. Объем этих поставок сейчас составляет 80 тонн.

Конечно, овощи в новой упаковке поступают и в обычные магазины. Прежде всего - в торговые точки собственной сети "Фермерский СПАС". Год назад кооператив открыл в Свердловской области несколько фермерских магазинов, в 2018 году их число выросло до восьми. Наценка минимальная, а качество гарантировано, заверили сельхозпроизводители. На прилавках только фермерские уральские продукты - мясо, овощи, мед, молоко, творог, йогурты и так далее. В качестве молока члены кооператива уверены настолько, что открыли собственное производство сыров.