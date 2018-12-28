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28.12.2018 13:40
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

На Урале наладили производство "вакуумного борща"

Текст: Татьяна Казанцева
Свердловский сельскохозяйственный потребительский снабженческо-сбытовой кооператив "СПАС", одно из направлений работы которого - производство овощей, запустил цех глубокой заморозки и вакуумирования. Теперь всю продукцию 16-ти входящих в кооператив хозяйств можно хранить и перерабатывать неподалеку от места выращивания. Для картофеля и других овощей построено два ангара-склада вместимостью 7400 тонн и холодильник на 2000 тонн продукции.
Фото: Сельхозкооператив "СПАС" Фото: Сельхозкооператив "СПАС"
Фото: Сельхозкооператив "СПАС"

- О глубокой переработке овощей мы мечтали давно. Надоело работать на перекупщиков, ведь переработанная продукция стоит намного дороже. К тому же в регионе не хватало собственной заморозки, а к местным овощам у потребителей всегда больше доверия.  Уже начали глубокую переработку овощей, входящих в так называемый "борщевой набор", - картофель, морковь, капуста, свекла, лук, - говорит председатель сельхозкооператива "СПАС" Александр Попков.

Одни из самых важных потребителей овощей - школы и детские сады. В последнее время они стали отказываться от немытых овощей, поэтому чистые в вакуумной упаковке пришлись как нельзя кстати. Объем этих поставок сейчас составляет 80 тонн.

Конечно, овощи в новой упаковке поступают и в обычные магазины. Прежде всего - в торговые точки собственной сети "Фермерский СПАС". Год назад кооператив открыл в Свердловской области несколько фермерских магазинов, в 2018 году их число выросло до восьми. Наценка минимальная, а качество гарантировано, заверили сельхозпроизводители. На прилавках только фермерские уральские продукты - мясо, овощи, мед, молоко, творог, йогурты и так далее. В качестве молока члены кооператива уверены настолько, что открыли собственное производство сыров.

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