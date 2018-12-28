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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Ученые выяснили происхождение метана на Крайнем Севере

Текст: Екатерина Призова
Сибирские ученые изучили содержание и происхождение метана в подземных льдах и мерзлых отложениях на побережье и шельфе Карского моря и пришли к выводу, что в изменении арктического климата, вопреки распространенному мнению, виноват не только человек.
Фото: Валерий Мельников/РИА Новости Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Получены подтверждения гипотезы о бактериальном происхождении метана.

"Ситуация осложняется тем, что метан в мерзлых отложениях может находиться как в свободной форме, так и в виде гидратов - твердых кристаллов из воды и газа", - пояснили в управлении стратегических коммуникаций Тюменского госуниверситета.

Фото: depositphotos.com
Ученые разошлись во мнениях относительно главной опасности для человека

При этом один объем гидрата - это 160-180 объемов чистого газа: такого количества достаточно, чтобы выделение метана повлияло на климат всей планеты. Правда, признаются исследователи, данных по содержанию метана в мерзлых породах пока недостаточно для полноценного анализа.

"Авторы изучили побережье и шельф Карского моря и выяснили, что в подземных льдах из углеводородных газов преобладает метан, а его содержание в образцах различается в сотни раз", - рассказали в ТюМГУ.

Различное содержание метана в породах и льдах различных древних эпох ученые связывают с анаэробными бактериями, которые выделяют газ в процессе жизнедеятельности.

"Установлено, что бактерии способны продуцировать его при отрицательных температурах, вплоть до минуса четырех градусов по Цельсию. Также концентрация метана связана с общим трендом понижения температуры с запада на восток. Так, средние его содержания на Западном Таймыре во всех типах льда ниже, чем на Ямале", - говорят исследователи.

Таким образом, можно считать, что гипотеза о бактериальном происхождении этого влияющего на климат газа получила подтверждение.

Общество Наука Общество Экология Общество Природа Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО УрФО Тюменская область
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