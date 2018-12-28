Пассажир рейса Москва-Екатеринбург сбежал перед вылетом

Один из пассажиров ночного рейса Москва-Екатеринбург исчез в неизвестном направлении прямо перед самым вылетом.

Инцидент произошел в столичном аэропорту Внуково.

Летевшие этим бортом люди были вынуждены сидеть в самолете, пока правоохранительные органы искали сбежавшего: он пропал после выхода из автобуса.

"Служба безопасности его искала какое-то время, потом отлавливала. Сотрудники пограничной службы задержали его на перроне", - сообщил РИА Новости осведомленный источник.

Неадекватного пассажира передали в руки сотрудников линейного отдела МВД. Лайнер из-за него вылетел с задержкой на один час 47 минут.