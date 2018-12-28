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28.12.2018 12:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пассажир рейса Москва-Екатеринбург сбежал перед вылетом

Текст: Екатерина Призова
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Один из пассажиров ночного рейса Москва-Екатеринбург исчез в неизвестном направлении прямо перед самым вылетом.

Фото: AP Photo/ Michael Probst
Пассажирский самолет экстренно сел в Германии из-за кофеварки

Инцидент произошел в столичном аэропорту Внуково.

Летевшие этим бортом люди были вынуждены сидеть в самолете, пока правоохранительные органы искали сбежавшего: он пропал после выхода из автобуса.

"Служба безопасности его искала какое-то время, потом отлавливала. Сотрудники пограничной службы задержали его на перроне", - сообщил РИА Новости осведомленный источник.

Неадекватного пассажира передали в руки сотрудников линейного отдела МВД. Лайнер из-за него вылетел с задержкой на один час 47 минут.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Компании Авиация Аэропорт Внуково УрФО Свердловская область Екатеринбург
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