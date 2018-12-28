Региональным операторам ТБО снизят налоги

Правительство приняло решение освободить региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), работающих по новым правилам. Об этом сообщил журналистам первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.

По словам министра, эта мера направлена на сдерживание роста тарифов на услуги региональных операторов, которые работают или будут работать по новым правилам с твердыми коммунальными отходами. Министр добавил, что в ближайшее время будут разработаны соответствующие поправки в Налоговый кодекс. Также в правительстве рассматривается возможность заморозить на ближайшие годы размер платы с таких операторов за негативное воздействие на окружающую среду. Но операторы получат эти льготы при условии, если они будут обеспечивать транспортировку, обработку, обезвреживание, захоронение отходов в комплексе.

Еще раньше премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что свалки в том виде, в котором они существуют в большинстве регионов России, должны быть ликвидированы или преобразованы в современные хранилища. Фактически с нуля предстоит создать отрасль по переработке отходов производства и потребления: наладить регулярный вывоз мусора, построить сотни сортировочных станций, комплексов по обезвреживанию, мусороперерабатывающих заводов, обустроить соответствующие экотехнопарки.