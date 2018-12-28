РФ и Британия начнут восстанавливать численность диппредставительств

После Нового года Россия и Великобритания, по крайней мере, наполовину восстановят численность своих диппредставительств. О том, что на этот счет достигнута принципиальная договоренность сторон, рассказал посол РФ в Лондоне Александр Яковенко.

Таким образом, уже "где-то в январе" можно ожидать подвижек в нормализации отношений между Лондоном и Москвой, которые серьезно пострадали из-за "дела Скрипаля". Напомним, что британские власти, обвинившие РФ в отравлении экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, выслали из королевства 23 российских дипломата.

Российская сторона приняла ответные шаги по высылке британских дипломатических сотрудников, было закрыто консульство Великобритании в Санкт-Петербурге и остановлена работа Британского совета.

По словам Александра Яковенко, выступившего в эфире телеканала "Россия 24", уверенности в полном возвращении штата диппредставительств пока нет, но хотя бы наполовину баланс должен быть восстановлен. Напомним, что вслед за Лондоном о высылке российских дипломатов объявили другие европейские столицы. Хотя зачастую она не была массовой - многие ограничились формальным выдворением одного или двух сотрудников.

Некоторые страны, такие, как Португалия, вообще не пошли на такие меры и лишь временно отозвали своих послов для консультаций. В РФ настаивают, что британская сторона не предъявила никаких доказательств причастности Москвы к инциденту в Солсбери.