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Рубрика: Власть

РФ и Китай обсудили участие в деловых мероприятиях в 2019 году

Советник президента РФ Антон Кобяков и посол КНР в России Ли Хуэй на встрече в Москве обсудили участие Китая в Петербургском международном экономическом форуме в 2019 году, сообщает Фонд "Росконгресс".

Российская сторона предложила Китаю выступить в качестве страны-гостя. В рамках этого формата предусмотрено участие в форуме первого лица приглашенного государства и строительство национального павильона.

Фото: Константин Завражин/РГ
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"Убежден, что площадка ПМЭФ будет содействовать дальнейшему наращиванию деловых связей с Китаем как одним из самых крупных торгово-экономических партнеров России", - сказал на встрече Антон Кобяков.

В частности, было предложено устроить на ПМЭФ традиционный бизнес-диалог "Россия-Китай" и специальную панельную сессию в день открытия. Кроме того, статус партнеров форума, предположительно, смогут получить несколько китайских компаний.

"В будущем году мы будем отмечать 70-летие установления дипломатических отношений между Россией и Китаем. Это знаковое событие. Лидеры наших стран определят мероприятия, посвященные этой юбилейной дате", - отметил, в свою очередь, Ли Хуэй.

На встрече также обсуждалось участие России во второй Международной конференции "Один пояс, один путь" в Китае в апреле 2019 года. Председатель КНР Си Цзиньпин ранее направил президенту Владимиру Путину приглашение принять участие в мероприятии.

Российская сторона, в свою очередь, выступила с предложением организовать на конференции в Пекине "Русский дом" для презентации российского потенциала среди представителей деловых кругов.

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