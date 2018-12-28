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Рубрика: Спорт

Россия начала молодежный ЧМ по хоккею с победы над Данией

Текст: Данила Жиляев
Сборная России успешно стартовала на молодежном чемпионате мира по хоккею в Канаде. В первом матче группового этапа подопечные Валерия Брагина победили Данию со счетом 4:0.
Фото: @russiahockey/Twitter.com Фото: @russiahockey/Twitter.com
Фото: @russiahockey/Twitter.com

Эта игра стала второй для датчан на турнире - впрочем, первую они постараются забыть как страшный сон. Скандинавы кошмарно начали выступление на соревнованиях, уступив хозяевам льда канадцам 0:14. После этого, конечно, сборной Дании было терять нечего, и ей оставалось только показать свой максимум против команды России, которая хоть и смотрелась фаворитом, но было ясно, что просто ей не будет. И действительно: хотя наши хоккеисты и имели преимущество, оно не было столь подавляющим, как накануне у канадцев.

Фото: @TeamCanada/Twitter.com
Канадцы уничтожили датчан на старте молодежного ЧМ по хоккею

Многое решила шайба Виталия Кравцова, заброшенная на седьмой минуте в большинстве - она в итоге оказалась победной. Однако упрочить преимущество россияне смогли далеко не сразу. Лишь на 27-й минуте вторая шайба влетела в ворота сборной Дании - точный бросок нанес Иван Муранов. Но его гол оказался не засчитан: судьи сочли, что в момент броска была помеха вратарю. В итоге счет до поры по-прежнему оставался весьма зыбким.

Немного успокоил российских болельщиков Александр Романов, на 38-й минуте дальним броском поразивший чужие ворота уже по всем правилам. Но тотального доминирования сборной России на льду все же не было. Надо отметить, что россияне во многом сами усложнили себе жизнь, зарабатывая удаления на ровном месте. Так, Николай Коваленко за совершенно необязательный фол заработал штраф 2+10. А в общей сложности за весь матч наша команда была в меньшинстве 26 минут - против всего восьми у соперников.

Фото: РИА Новости
В Канаде стартует молодежный чемпионат мира по хоккею

Однако датчане не смогли использовать даже такую фору. Сами они у наших ворот за весь матч толком не создали ни одного действительно опасного момента. Они пытались навязывать россиянам борьбу, и часто у них это получалось, но до акцентированных атак дело практически не доходило. При этом бросков скандинавы нанесли даже больше, чем наши хоккеисты, но никаких дивидендов из этого не извлекли.

В итоге команда Валерия Брагина сумела добиться комфортного преимущества, правда, сделала это уже в концовке - на 54-й минуте дубль оформил Романов. А на предпоследней минуте поразил пустые ворота датчан Иван Морозов, и финальная сирена зафиксировала победу сборной России со счетом 4:0. Матч оказался для наших хоккеистов совсем не таким легким, как рассчитывали болельщики, даже несмотря на достаточно крупный, казалось бы, счет - а дальше будет еще сложнее. Следующий соперник у нашей команды будет гораздо более серьезным - в ночь на субботу россиянам предстоит сыграть с Чехией, эта игра начнется в 4:00 по московскому времени.

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