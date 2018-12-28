Российские истребители трижды за неделю поднимались на перехват

В министерстве обороны РФ рассказали о возросшей разведывательной активности у границ нашей страны на уходящей неделе. По данным военных, за этот период у российских рубежей были замечены 14 самолетов иностранных государств. Цель их приближения к нашим границам, конечно, неизвестна, но заинтересованность в шпионских целях точно не исключается.

В военном ведомстве рассказали, что российские истребители были вынуждены трижды в течение недели подниматься на перехват иностранных летательных аппаратов. Но в результате удалось обойтись без инцидентов и не допустить ни одного нарушения госграницы. "Благодаря профессиональным действиям Воздушно-космических сил России нарушений воздушного пространства страны допущено не было", - отмечается в газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда".

Кстати, напомним, в минувший четверг стало известно, что стратегический разведывательный самолет военно-воздушных сил США Boeing RC-135V провел разведку вблизи Крыма. Как отмечалось, американское воздушное судно в течение более трех часов курсировало вдоль побережья российского полуострова.

По словам военных экспертов, иностранные самолеты, приближающиеся к границам России, это почти всегда разведчики. И подлетают они с одной целью - узнать секретные сведения оборонно-промышленного комплекса и на их основе разработать военные стратегии и тактики нападения. Кроме того, пилоты зарубежных стран тестируют нашу систему ПВО и средства РЭБ.

А так как в последнее время Россия презентует все больше оружейных новинок, значительно возрос и интерес иностранных разведок. Так, буквально на днях прошел испытания ракетный гиперзвуковой комплекс "Авангард". Вчера об этом грозном оружии, справиться с которым не способна ни одна существующая в мире система противоракетной обороны, рассказал вице-премьер Юрий Борисов, курирующий оборонно-промышленный комплекс.

Так как в последнее время Россия презентует все больше оружейных новинок, значительно возрос и интерес к нашей стране иностранных разведок

"Новое российское стратегическое оружие - ракетный гиперзвуковой комплекс "Авангард" подтвердил свои характеристики в ходе трех испытаний, 26 декабря в ходе третьего этапа были подтверждены все основные заявленные характеристики", - сказал Борисов в интервью телеканалу "Россия 24".

Юрий Борисов напомнил, что уже заключен контракт на серийные поставки "Авангарда" в российскую армию. "Надеемся, что со следующего года первый полк встанет уже на вооружение", - подчеркнул он.

По словам вице-премьера, "Авангард" неуязвим для систем противоракетной обороны. Принципиальное отличие "Авангарда" от обычных баллистических ракет, по словам Борисова, в том, что невозможно спрогнозировать, где он будет в следующий момент времени. "Практически обнуляется противоракетная оборона. Очень тяжело этот блок обнаружить и поразить", - отметил вице-премьер, уточнив, что боевой блок "Авангарда" летит на гиперзвуковой скорости - около 27 махов. На таких скоростях ни одна существующая противоракета его не может сбить.

Вместе с тем, как выяснилось, "Авангард" мог и не появиться вовсе. "Этот комплекс рождался достаточно тяжело. Еще четыре года назад на совещании у Верховного главнокомандующего решался вопрос о том, продолжать или закрывать эту работу, потому что, к сожалению, это очень сложная работа. Я хорошо помню, как Верховный главнокомандующий задал прямой вопрос генеральному конструктору и получил достаточно убедительный ответ, что нужен еще один шанс. И этот шанс они использовали", - рассказал вице-премьер.