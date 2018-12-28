Роструд напомнил, что последняя суббота года - рабочий день

Роструд напомнил россиянам о том, что суббота, 29 декабря, - рабочий день. Новогодние каникулы начнутся с воскресенья, 30 декабря и продлятся до 8 января включительно.

Выходной день с субботы, 29 декабря, перенесли на понедельник, 31 декабря. Таким образом, в этом году россияне будут отдыхать 10 дней подряд. Первая рабочая неделя года будет длиться всего три дня, поскольку начнется со среды.

Длинные выходные ждут нас в марте (с 8 по 10), в мае (с 1 по 5 и с 9 по 12) и в ноябре (со 2 по 4). В Роструде также напомнили, что в предпраздничные дни рабочий день должен заканчиваться на час раньше.